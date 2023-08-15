Аналітики Інституту зазначили, що окупанти продовжують перебільшувати свої досягнення на фронті.

Російські окупанти вели наступальні операції в районі Куп'янська і просунулися. На кадрах з геолокацією видно, що вони просунулися в районі Орлянки і Миколаївки на схід від Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті наводяться дані про те, що один з воєнкорів в РФ стверджував, ніби російські війська знаходяться в 7 км від Куп'янська, а так званий екс-заступник глави МВС "ЛНР" Віталій Кисельов заявляв, що російські війська знаходяться безпосередньо на околиці Куп'янська, але візуального підтвердження цим твердженням ISW не спостерігав.

Також аналітики зазначили, що російський воєнкор стверджував, що окупанти накопичують підкріплення і вводять в бій нові частини на Куп'янському напрямку, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські сили збільшують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж міжнародного кордону між Харківською та Бєлгородською областями, можливо, щоб зірвати подальші проукраїнські рейди через кордон.

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Крім того, російські війська вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, але не просунулися. Посилаючись на дані російських воєнкорів, аналітики Інституту повідомили, що окупанти безуспішно атакували поблизу Мясожарівки за 15 км на захід від Сватового. Аналітики звернули увагу, що це новий напрямок їхніх атак. Крім того, окупанти не змогли прорвати оборону ЗСУ в районі Білогорівки за 12 км на південь від Кремінної та Спірного в 25 км на південь від Кремінної.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжували наступальні операції і просунулися вперед. На кадрах геолокації видно, що українські сили просунулися південніше Кліщіївки за 7 км на північний захід від Бахмута, атакуючи російські позиції.

У звіті йдеться, що за даними одних російських воєнкорів, окупанти змогли відбити назад втрачені в Кліщіївці позиції, а інші стверджували, що росіяни і зовсім відбили весь населений пункт, однак, як підкреслив аналітики ISW, ці твердження не відповідають дійсності.

Також російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Авдіївка-Донецьк.

Війна в Україні: Новини

Сили оборони наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках і оборонялися на Мар'їнському. При цьому, за добу на всіх напрямках сталося тільки 15 бойових зіткнень, що зовсім небагато, якщо порівнювати зі звичайною ситуацією на фронті. Вчора ворог наступав лише на одному напрямку фронту замість 3-5, як було протягом всіх останніх місяців.

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