Фігурант, який має медійну популярність, виправдовує напад РФ на Україну.

Російський співак-пропагандист Ярослав Дронов, відомий під сценічним псевдонімом "Shaman", який входить до кола співаків, що підконтрольні Кремлю, отримав заочну підозру за пропаганду війни проти України.

Як повідомили у СБУ, українська спецслужба зібрала доказову базу на співака Дронова.

За даними слідства, він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України. Зловмисник входить до кола естрадних виконавців Росії, які підконтрольні Кремлю. Йдеться, що ця група виконавців публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

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Зокрема, Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку кремлівського диктатора Володимира Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Наприклад, задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірним вторгнення РФ, розпочате у лютому 2014 року.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.

В Офісі генерального прокурора України уточнили, що, за даним слідства, підозрюваний має медійну популярність на телебаченні та має велику аудиторію, проводить концерти й зустрічі з військовослужбовцями РФ, які беруть активну участь у бойових діях проти України. Виступає в телевізійних програмах, дає інтерв’ю медіа та регулярно бере участь у пропагандистських заходах на підтримку війни, заперечує тимчасову окупацію частини території України.

"Перебуваючи на території тимчасово окупованої частини України у Херсонській області, в серпні 2023 року підозрюваний повторно, повертаючись з концерту, присвяченого військовослужбовцям ЗС РФ, визнавав правомірною збройну агресію проти України, а також глорифікував представників ЗС РФ", - заявили у прокуратурі.

Довідка про Шамана

Shaman, справжнє ім'я Ярослав Дронов (22 листопада 1991, Новомосковськ, Тульська область) — російський співак, музикант. Заслужений артист Росії, є музичним проєктом Кремля.

Відвідував окупований Маріуполь. Внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Також відомо, що 22 липня 2022 року, у розпал широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Shaman випустив кліп на пісню "Я русский", який за першу добу зібрав мільйон переглядів на YouTube, а за перший місяць — 10 мільйонів. Музичний критик Павло Рудченко пояснив успіх кліпу своєчасною прем'єрою. Пісня та кліп активно використовувався російською пропагандою. 30 серпня 2022 року на пісню та кліп була випущена пародія "Я узкий", автором якої став творчий колектив, під керуванням Олександра Гудкова.

18 серпня 2022 року Shaman виступив на форумі "Таврида" у тимчасово окупованому Криму. 22 серпня, у День Державного прапора РФ, у Криму виконав Гімн Росії. Як анонсував пропагандист, наступна його пісня "буде діалогом з Богом".

17 березня 2023 року доданий до санкційного списку Латвії із забороною в'їзду до країни, 24 червня 2024 року проти Дронова введено персональні санкції ЄС за підтримку путінського режиму

Як писав УНІАН, російський актор, депутат Держдуми РФ Дмитро Пєвцов заочно засуджений Вінницьким міським судом на 10 років тюрми з конфіскацією майна. За даними українських правоохоронців, він активно та публічно підтримує вторгнення в Україну та окупацію її територій. Зазначений актор, в основному, запам’ятався глядачам роллю у детективному серіалі "Бандитський Петербург".

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