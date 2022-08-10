Колишньому нардепу також повідомлено підозру у пропаганді війни та розпалюванні расової ненависті.

Екс-нардепу Ігорю Маркову заочно повідомлено підозру у пропаганді війни та розпалюванні расової ненависті.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, народний депутат України VII скликання, мешканець міста Одеси, у 2014 році виїхав на територію Росії. Перебуваючи в РФ, він вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з 15 по 19 березня, екс-депутат прибув на тимчасово окуповану територію Київської області. Він прибув спільно з військовослужбовцями РФ, публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії проти України. Його висловлювання надалі були поширені, у тому числі на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при Міністерстві оборони РФ.

Крім того, 3 квітня та 15 травня 2002 року підозрюваний, перебуваючи у Москві, під час публічних виступів та участі на загальноросійському телеканалі "Росія 1" підтримав тимчасову окупацію частини України та створених Росією псевдоорганів. Він публічно схвалював дії РФ і закликав не зупинятись та продовжувати збройну агресію проти України із застосуванням більш жорстких методів.

Надалі ці виступи опубліковано на відеохостингу "YouTube" під назвою "звернення до українців і земляків одеситів".

Наразі колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганді війни, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, а також у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 436-2, ст. 436, ч.ч. 1,6 ст. 111-1 КК України).

Зазначається, що розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Як повідомили в управлінні, СБУ оголосила у міжнародний розшук вказаного екс-нардепа-колаборанта від "Партії регіонів". У спецслужбі уточнили, що слідчі зібрали додаткову доказову базу і повідомили йому про підозру у нових злочинах. В червні того ж чоловіка вже обвинувачено у колабораційній діяльності.

В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ.

Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України.

"У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Ігоря Маркова.

Марков, 1973 р. н. Власник телекомпанії "АТВ". На виборах 2006 року його було обрано до Одеської міськради за списками Блоку Наталії Вітренко, пізніше він заснував власну депутатську групу "Родина" та однойменну проросійську партію. Потім обирався депутатом міськради за списками своєї партії. 2012 року був обраний депутатом ВР. У вересні 2013 року Вищий адміністративний суд України зобов'язав ЦВК позбавити Маркова депутатського мандату. Позов був поданий екс-депутатом Юрієм Кармазіним і був заснований на результатах розслідування міліцією кримінальної справи щодо фальсифікації результатів виборів в окрузі №133 (округ Маркова). Після початку судового розгляду Марков вийшов із фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишнього очільника КСУ Олександра Тупицького, звинувачуваного у скоєнні низки кримінальних правопорушень, оголосили у міжнародний розшук.

Вас також можуть зацікавити новини: