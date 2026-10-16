'Втрачаємо перевагу': ЗСУ розповіли, як інцидент зі Starlink вплинув на фронт, – Newsweek

Обмеження Starlink порушують баланс сил не на користь ЗСУ.

Інцидент із обмеженням швидкості Starshield – військової версії Starlink – призвів до того, що українські сили оборони втратили найважливішу перевагу на фронті, і баланс сил змістився на користь Росії. Військові ЗСУ розповіли Newsweek про вплив цього інциденту на поле бою.

Так, український військовослужбовець Єгор, який перебуває неподалік від міста Куп’янськ, розповідає, що близько 6-ї години ранку в середу помітив, що військова версія системи Starlink працює зі збоями на керованому ним безпілотнику.

Він розповів Newsweek, що його підрозділ раптово втратив зв’язок із дроном, який ніс вибухівку і вже прямував до російського логістичного об’єкта, обраного Україною як ціль.

Відео дня

"Безпілотник, що перебував у небі над Харківською областю, автоматично знизив швидкість, і військовим вдалося відновити зв’язок. Однак було вже запізно: можливість влучити в ціль вчасно було втрачено, а заряд акумулятора дрона стрімко вичерпався через те, що апарату довелося долати довший шлях на меншій швидкості", – йдеться у статті.

Пізніше в середу стало відомо, що для Starshield було встановлено обмеження швидкості: не більше 160 км/год. Завдяки цьому російська система оборони отримує більше часу на виявлення загроз, що наближаються, що дозволяє їй легше їх перехоплювати.

Зміна балансу сил

"Для українських операторів БПЛА, які завдають ударів по логістиці противника, ці обмеження Starlink частково змінюють баланс сил не на нашу користь", – розповів Newsweek Єгор.

Він додав, що після першого інциденту з його дроном у середу вранці команда зробила ще одну спробу – і ситуація повторилася. Зрозумівши, що проблема пов’язана з обмеженням швидкості, оператори спробували продовжити виконання завдань, використовуючи дрони на нижчій швидкості.

Однак через це безпілотникам потрібно більше часу, щоб дістатися до найважливіших шляхів постачання російських військ; крім того, їм стає складніше вражати військову техніку, яку Москва перевозить через захоплені нею території України.

"Мова йде не просто про повну втрату відеосигналу чи керування, – пояснює Єгор. – Ми втрачаємо перевагу в швидкості, яка раніше дозволяла нам швидко й ефективно досягати цілей і завдавати по них ударів".

У реальних бойових умовах, додав він, це може стати вирішальним фактором: від цього залежить, чи буде місія успішною чи провальною.

Проблема зі Starlink – останні новини

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск раніше уточнив, що оскільки системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем, будь-які обмеження швидкості або порядку використання визначаються американськими військовими або президентом.

Reuters повідомляє, що наказ про обмеження надійшов із Білого дому, однак хто саме віддав наказ, досі невідомо.

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