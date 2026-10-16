В Сенаті США виступають за проведення розслідування проблем в роботі Starlink в Україні

Тілліс вирішив звернутися до генерального інспектора Пентагону з вимогою провести розслідування та прозвітувати перед Конгресом і американським народом.

Сенатор США Том Тілліс заявив, що обмеження в роботі системи Starshield в Україні, що сталося 14 жовтня, могло відбутися на рівні Міністерства оборони США, а не компанії SpaceX. Він вимагає розпочати офіційне розслідування щодо цього. Про це йдеться в його дописі в соцмережі Х.

Тілліс зазначив, що збій стався локально всередині систем Starshield американського Міноборони.

Він додав, що не очікує прозорості від міністра оборони США Піта Гегсета, тому вирішив звернутися до генерального інспектора Пентагону з вимогою провести розслідування та прозвітувати перед Конгресом і американським народом.

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Американський сенатор наголосив, що через цей інцидент українські цивільні, а також американський дипломатичний і безпековий персонал без попередження опинилися під "невиправданим ризиком".

"У кращому разі це була неприпустима помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення розчистити шлях для російської атаки", - зауважив Тілліс.

Обмеження роботи Starlink в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними The Guardian, обмеження роботи Starlink в Україні торкнулося не лише дронів на фронті, які виконують наступальні місії. Воно вплинуло на роботу більшості безпілотників, які Україна використовує для нанесення ударів у тилу фронту, та ускладнило роботу систем протиповітряної оборони, що запобігають атакам Росії на Україну. Україна використовує системи Starlink для наведення безлічі безпілотників середньої дальності на цілі – це найважливіша наступальна можливість на передовій.

Також ми писали, що українські військові знову отримали повноцінний доступ до супутникового зв’язку Starshield, що є військовим сегментом Starlink. Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив Business Insider, що роботу системи відновили до рівня, який був до збою. Видання зазначило, що досі залишається відкритим питання про те, хто є відповідальним за учорашній збій. Генеральний директор компанії Ілон Маск у соцмережі X наголосив, що будь-які обмеження щодо використання цієї системи "визначаються військовими США і зрештою президентом США".

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