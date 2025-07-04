Зеленський підкреслив, що головною метою є повернення всіх наших людей з російського полону.

Президент України Володимир Зеленський заявив про черговий обмін військовополоненими з Росією. Більшість із звільнених сьогодні захисників перебувала у російському полоні з 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року", - наголосив глава держави. Зокрема, сьогодні повертаються українські захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина.

Це воїни Збройних Сил, Національноїгвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

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"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - наголосив Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram додав, що у цього обміну є кілька особливостей. По-перше, в Україну повернулися військові, які вважалися зниклими безвісти. По-друге, додому вдалося повернути воїнів, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення.

Що ще відомо про цей обмін полоненими

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, повернуто з російської неволі групу українських захисників з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років".

Так, наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років. "Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів. Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки", - сказано у повідомленні.

При цьому, з російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

Відзначається, що звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

"Обмінний процес відповідно до "Стамбульських домовленостей" триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", - йдеться у повідомленні.

Інші новини щодо обмінів полоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, 26 червня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. Тоді вдалося повернути на батьківщину воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року. На батьківщину повернули групу захисників, віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

20 червня під час обміну було звільнено оборонців, які мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення.

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