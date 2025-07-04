За словами президента, Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний масований обстріл росіян та заявив, що вже почали працювати дрони-перехоплювачі для захисту наших міст.

"Зараз іще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні. Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним", - заявив він у Telegram.

За словами президента, Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор.

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"Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч. Саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів", - наголосив Зеленський. І також він підкреслив, що держава зараз робить все можливе для того, що розвивати цей напрям.

Але голова держави ще й наголосив, що важливим є і збереження підтримки зі сторони партнерів. Системи ППО Patriot та ракети до них є необхідними у захисті від балістики. Зеленський додав, що загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

"Станом на цей час відомо про 23 поранених. Усім надається допомога. Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є й прямі влучання. І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", - зауважив президент.

Атака Росії по Україні в ніч на 4 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти атакували територію України 550 засобами повітряного нападу. Йдеться, зокрема про 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія (понад 330 із них - "Шахеди").

Ворогом були використані одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області Росії, шість балістичних ракетам Іскандер-М/KN-23 із Брянської області Росії та чотири крилаті ракети Іскандер-К із Курської та Воронезької областей Росії.

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