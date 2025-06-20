Обмін пройшов згідно з домовленостями у Стамбулі.

У п'ятницю, 20 червня, в Україну з російського полону повернули важкопоранених та тяжкохворих військовослужбовців.

Як повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових війск, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Серед них є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року:

"Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги".

Повернутих захисників доправлять до медичних центрів для проходження необхідних обстежень та подальшого лікування і реабілітації. У дописі зазначається, що їх забезпечать необхідною допомогою, відновлять документи та виплатять грошове забезпечення за час перебування у неволі.

"Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", - уточнили у штабі.

Як повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому - 60 років. За його словами, багато хто перебував у полоні ще з 2022 року. "Серед них є ті, чиї родини зверталися до Офісу Омбудсмана. Наша інституція займалася захистом їхніх прав та скеровувала листи російській стороні", - написав він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках цього обміну з російської неволі звільнили оборонців Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини, а також воїнів ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!".

Великий обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями, під час якого сторони змогли досягти домовленості щодо проведення великого обміну полоненими.

Минулого тижня впродовж 9-14 червня відбулося чотири хвилі обмінів. Кількість повернутих не розкривали - цифри мають озвучити після завершення всього процесу.

19 червня було звільнено ще одну групу українських військових. Більшість тих, кого того дня звільнили, перебували в російській неволі з першого року повномасштабної війни. Це також була група важкохворих захисників.

Нагадаємо, українська сторона протягом тривалого часу виступає за обмін в форматі "всіх на всіх", однак росіяни відмовляються його проводити.

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