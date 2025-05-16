В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих на війні з Російською Федерацією військовослужбовців.
Як повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед повернених є полеглі на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізького, Сумському та Харківському напрямках.
Крім того, додому повернули тіла українських оборонців з моргів на території Російської Федерації. Перевезення репатрійованих героїв здійснює особовий склад Збройних сил України:
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішнії справ у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".
Повернення полеглих
Нагадаємо, про попередній обмін тілами повідомляли 18 березня. Тоді "на щиті" додому везли 909 українських захисників з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків, а також з російських моргів.
Нагадаємо, в середині лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що у війні з російськими загарбниками загинули понад 46 тисяч українських оборонців, ще близько 380 тисяч - постраждали.
За його словами, ще десятки тисяч солдатів вважаються зниклими безвісти - вони могли загинути або потрапити в російський полон.
Україна неодноразово заявляла, що хотіла б провести з Російською Федерацією обмін "всіх на всіх", однак в Москві у цьому не зацікавлені.