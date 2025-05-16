Вони воювали щонайменше на восьми напрямках фронту.

В Україну вдалося повернути тіла 909 загиблих на війні з Російською Федерацією військовослужбовців.

Як повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед повернених є полеглі на Курахівському, Покровському, ⁠Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізького, Сумському та Харківському напрямках.

Крім того, додому повернули тіла українських оборонців з моргів на території Російської Федерації. Перевезення репатрійованих героїв здійснює особовий склад Збройних сил України:

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"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішнії справ у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих".

Повернення полеглих

Нагадаємо, про попередній обмін тілами повідомляли 18 березня. Тоді "на щиті" додому везли 909 українських захисників з Курахівського, Покровського, ⁠Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків, а також з російських моргів.

Нагадаємо, в середині лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що у війні з російськими загарбниками загинули понад 46 тисяч українських оборонців, ще близько 380 тисяч - постраждали.

За його словами, ще десятки тисяч солдатів вважаються зниклими безвісти - вони могли загинути або потрапити в російський полон.

Україна неодноразово заявляла, що хотіла б провести з Російською Федерацією обмін "всіх на всіх", однак в Москві у цьому не зацікавлені.

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