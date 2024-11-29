Особи загиблих будуть встановлені у найкоротші терміни.

На підконтрольну уряду України територію було повернуто тіла 502 полеглих оборонців. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з числа повернених полеглих Захисників України 397 - з Донецького напрямку. Ще 24 - з Луганського напрямку, 64 - із Запорізького, а з моргів на території Росії було повернуто 17 загиблих.

Зауважується, що полеглих захисників України вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України, Об’єднаного центру Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Штабі вдячність за сприяння висловили також Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

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"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Повернення тіл загиблих українців

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин наголосив, що Росія досі не передала родичам тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

За його словами, Російська Федерація навіть не надала батькові журналістки додаткових офіційних підтверджень її загибелі.

Як писало WSJ, в Україні та Росії залишаються тисячі військовополонених, яких держави ще не повернули додому. Причина полягає в тому, що сторони часто не доходять згоди щодо обміну полоненими. Зазначається, що в Росії перебувають близько 8 000 українських солдатів, а в Україні - до 5 000 росіян.

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