Київ працює в умовах воєнного стану, зазначив мер.

У передмістях Києва тривають бої, але місто продовжує оборонятися.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Київ продовжує оборонятися. Жити і працювати в умовах воєнного стану", - зазначив він.

За словами Кличка, критична інфраструктура столиці працює, громадський транспорт, в обмеженому режимі, але також працює.

Також працюють комунальні служби, відкриті більшість супермаркетів, аптек, а приватний бізнес поступово відновлює роботу.

Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав‘ярні, перукарні, СТО.

Міський голова наголосив, що сьогодні важливо, що і в таких складних умовах воєнного стану місто жило і працювало.

"Наше головне завдання - захистити столицю, не пустити сюди орків, які рвуться до серця України. Бої тривають у передмістях Києва. Наші захисники героїчно тримають оборону", - сказав він.

Кличко закликав киян бути обережними та свідомими, дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами тривоги.

"Нас намагаються залякати. Не вийде! Ми не здамося! Київ вистоїть! Україна переможе", - підкреслив мер.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ. В Україні запровадили воєнний стан, а пізніше продовжили термін його дії.

Столична влада повідомляла, що станом на 21 березня у місті внаслідок обстрілів окупантів загинули 65 містян, а майже 300 осіб були поранені.

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