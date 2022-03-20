Про це повідомляє Верховна Рада.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну дії воєнного стану в Україні на 30 діб, починаючи з 26 березня.

Інформація про це опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про закон Про затвердження Указу Президента України" Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" №2119-IX (регістр. №7168).

"Цим законом продовжено термін дії воєнного часу в Україні з 05 годин 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в період воєнного стану українські підприємці зможуть брати кредити до 60 млн гривень під 0%.

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