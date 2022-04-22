Їх сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет.

У Чорному морі зараз знаходяться 2 російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформуючи про ситуацію у Чорноморській та Азовській операційних зонах.

"Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет", – повідомив полковник Мотузяник.

Як відомо, 13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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