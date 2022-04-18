13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".

Матір строковика з підбитого крейсера "Москва" Єгора Шкребця, який, за формулюванням командування, зник "десь у морі", заявляє про близько 200 поранених у госпіталі.

Про це повідомляє The Insider.

Вони з чоловіком прибули у госпіталь у Скалистій бухті, де, за словами жінки, розмістили поранених моряків.

"Ми кожну обпалену дитину бачили. Не можу передати, як це важко, проте я свого не знайшла. Там було всього тільки двісті осіб, а на крейсері понад 500. Де решта? І Краснодар підняли, і всіх інших, все обдзвонили, не можемо знайти", - розповіла Ірина Шкребець.

Її син Єгор служив коком на крейсері, проходив строкову службу.

"Вони були на бойовому чергуванні, готували їсти. З присяги, яка була 14 серпня, він був на кораблі", - сказала жінка.

Перший раз після початку повномасштабної війни він зателефонував батькам і розповів, що вони "взяли" острів Зміїний. Останній раз зв’язувався з батьками через Viber 9 квітня: написав з "лівого" номеру.

Батьки почали шукати Єгора після того, як стало відомо про потоплення "Москви".

За словами Ірини, їх нікуди не пускали: "Ми поїхали у частину, у частині вийшов командир, розвів руками і каже: "Я вам нічого не скажу". Я кажу: "Де мій син?", а він: "Ну, в морі десь". Чоловік почав обурюватися: "Що означає в морі? А ти де був?" - "А я взагалі не там був". Ці командири не були на кораблі".

Потім вони приїхали до ФСБ Севастополя, але до батьків навіть не вийшли.

Також росіянам не дали ознайомитися зі списком загиблих чи зниклих безвісти.

Напередодні Міноборони Росії поширило відео з нібито вцілілими моряками з крейсера "Москва" на плацу Севастополя. Експерти звернули увагу, що на святковому параді було не більш як 210 військових. Водночас невідомо, чи не є цей ролик постановкою.

Офіційно МО РФ заперечує загибель членів екіпажу "Москви".

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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