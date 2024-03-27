Підрядники взяли майже 4 млн гривень за роботи, яких не існувало.

В Одеській області повідомили про підозру директорам двох підрядних компаній за фактом службового підроблення та заволодіння державними коштами, що були виділені на відновлення енергетичної інфраструктури Одеського регіону, яка зазнала пошкоджень через російські обстріли взимку минулого року.

Про це поінформували у прес-службі Одеської обласної прокуратури. Зазначається, що НЕК "Укренерго" з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. Згідно з договором, необхідно було виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів та їх підключення. Це обладнання необхідно для заміни того, що пошкоджено загарбниками.

В якості субпідрядної організації, для залізничних перевезень, підрядник залучив свого знайомого - директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедування.

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"Підозрювані, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо вартості їх транспортування та послуг з міжнародних перевезень, які фактично не виконувались. Внаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків", - розповіли у прокуратурі.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі у розмірі 3,7 млн гривень.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" для термінового відновлення електропостачання після численних ракетних ударів РФ уклало договори з місцевою підрядною організацією у лютому 2023 року. Йшлося за будівельно-монтажні відновлювальні роботи на загальну суму 15,2 млн грн. Виконавець робіт для перевезення двох автотрансформаторів залучив київську фірму.

"Заволодіння державними коштами відбувалося шляхом махінацій із вартістю робіт. Комерсанти безпідставно завищили вартість послуг з транспортування у понад 10 разів та включили до звітності роботи, які фактично не виконувались", - розповіли в управлінні.

В ході проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, Одещина під час опалювального сезону 2022-2023 років дуже страждала через обстріли російської армії, яка завдавала ударів саме по енергетичних об'єктах.

Зокрема, в Одесі кілька разів складалася критична ситуація – місто залишалося без світла, води та опалення. Цьогоріч такі атаки продовжились. Нещодавно через ворожу атаку у регіону було пошкоджено певне обладнання. Через це в Одесі застосували екстрені відключення тощо.

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