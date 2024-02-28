До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці.

Державне бюро розслідувань викрило у Києві масштабну оборудку з розкрадання військового одягу з частини та продажу його за демпінговими цінами.

Як зазначили у ДБР, спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Територіальної оборони Києва.

"До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем", – зазначили в Бюро.

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Зауважується, що організував злочинну схему один з цивільних, який "мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців".

"Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці", – йдеться у повідомленні.

У ДБР підкреслили, що зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет-майданчики. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували, що це майно - власність Збройних сил України та не призначене для продажу іншим особам.

"Організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%", – наголосили в ДБР.

Організатору оборудки та її учасникам було повідомлено про підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, бувши в ній організатором та пособником, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Справи військових чиновників

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала колишнього очільника військово-лікарської комісії Чернігівської області, вилучивши у нього під час обшуків майже мільйон доларів.

Затриманий за гроші обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

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