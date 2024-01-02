Рятувальні операції тривають.

Від початку доби російські загарбницькі війська вдарили по Україні майже 100 ракетами різних типів. Вони спеціально прорахували їх траєкторії так, щоб завдати якнайбільше шкоди, заявив президент Володимир Зеленський.

"Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька цих останніх днів - від 29 грудня й до сьогодні - Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 "шахедів". Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять "Кинджалів", - сказав він у своєму відеозверненні.

Президент подякував військовим за захист неба та закликав українців звертати уваги на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. "Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - додав він.

Відео дня

Зеленський зазначив, що рятувальні операції після російських атак ще тривають, рятувальники працюватимуть цілодобово. За останніми даними, загинули п'ятеро людей, ще 130 - постраждали.

Масований обстріл України 2 січня: деталі

Як відомо, Україна вкотре опинилася під масованою атакою російських окупантів. Цього разу вони задіяли безпілотні літальні апарати та ракети різних типів, атакуючи цивільну й критичну інфраструктуру, а також промислові та військові об’єкти.

Повітряні сили відзвітували про збиття всіх 35 дронів типу "Shahed-136/131" та 72 засобів повітряного нападу з 99.

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