Сили ППО також збили 62 із 73 крилатих ракет.

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було 29 грудня 2023 року, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України", - написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зазначається, що у першій хвилі окупанти атакували "шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131" було знищено протиповітряною обороною.

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Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

"За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів", - зазначив Залужний.

За словами головнокомандувача, Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Залужний подякував воїнам протиповітряної оборони за роботу.

Ракетна атака 2 січня – що відомо

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за останньою інформацією внаслідок російської масованої ракетної атаки загинули 4 особи, 92 поранені. За словами Зеленського, абсолютна більшість ракет була спрямована по цивільних обʼєктах.

Внаслідок атаки у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги залишились низка підстанцій – були знеструмлені 259 тисяч точок обліку.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку Росії, закликавши підтримати Україну.

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