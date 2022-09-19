РФ у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, вважає міністр енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко після ракетного обстрілу Південноукраїнської АЕС закликав світ дати жорстку відсіч країні-терористу - Росії.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Цієї ночі було здійснено ракетний обстріл Південноукраїнської АЕС. Росія у відчаї ставить світ на межу ядерної катастрофи, аби домогтись хоч якихось поступок у своєму енергетичному шантажі Європи. Ми бачимо стійкість Європи у протидії енергетичній агресії Росії. Але подвійних зусиль вимагає необхідність зупинити російський ядерний терор в Україні. Якщо настане "ядерна зима", проблема високих цін на електрику перестане бути актуальною", - наголосив Галущенко.

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За його словами, світ має нарешті дати жорстку відсіч країні-терористу.

"Поки ще не пізно і ядерна катастрофа - це тільки загроза, яка, на жаль, щодня стає все реальнішою", - зазначив міністр.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

Пізніше в компанії "Енергоатом" повідомили, що станом на ранок всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Також в компанії повідомили, що від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні ПАЕС утворилась вирва діаметром 4 метри та глибиною 2 метри.

20 серпня стало відомо, що вороги завдали удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Ракета супротивника могла поцілити у ПАЕС - уламки боєприпасу знайшли біля об’єкта.

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