В "Енергоатомі" назвали дії російських окупантів черговим актом ядерного тероризму.

Російські окупанти завдали удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області. Ракета могла поцілити у Південноукраїнську АЕС: її уламки знайшли неподалік атомної станції.

Про це повідомили у Telegram "Енергоатома".

В Енергоатомі назвали дії російських окупантів черговим актом ядерного тероризму.

"На місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що у березні 2022 російські окупанти намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Але тоді українські військові зупинили ворога, а СБУ затримали трьох російських солдатів, які ховалися в покинутих будівлях.

Ракетний удар по Вознесенську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вознесенську на Миколаївщині російські окупанти обстріляли приватні будинки та п'ятиповерхівку, внаслідок чого вона була практично зруйнована.

Станом на 13:30 повідомлялося про 9 поранених, з них четверо дітей від 3 до 17 років знаходяться у тяжкому стані.

На місті триває рятувальна операція. Там працюють лікарі, рятувальники і поліція.

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