Серед співробітників ПАЕС у результаті ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

У Миколаївській області у ніч на понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли промзону Південноукраїнської атомної електростанції, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Супротивник о 00:20 здійснив ракетний обстріл території ПАЕС, за 300 м від реакторів був потужний вибух, ударною хвилею пошкоджено будівлі, розбито понад 100 вікон, повідомив "Енергоатом" у Telegram.

За його даними, у результаті ворожої атаки ніхто серед персоналу електростанції не постраждав.

Відео дня

"…Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі. Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі", - зазначили в "Енергоатомі".

У результаті вибуху ракети, запущеної окупантами, на території ПАЕС утворилася вирва глибиною 2 м і діаметром 4 м.

"…Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" - підкреслили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й, зокрема, захопили Запорізьку АЕС та не раз її обстрілювали, через що виникали проблеми з електропостачанням.

20 стало відомо, що супротивники завдали удару по місту Вознесенськ Миколаївської області. Ворожа ракета могла поцілити у Південноукраїнську АЕС - уламки боєприпасу знайшли біля об’єкта.

Вас також можуть зацікавити новини: