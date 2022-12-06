Російські окупанти обстріляли Куп'янський район у Харківській області, внаслідок чого загинув чоловік.
Під артилерійські обстріли російських окупантів знову потрапили Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.
Також, за його словами, є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.
Синєгубов повідомив, що зараз триває добровільна евакуація з Куп'янського району у безпечніші місця області. "Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі", - зазначив він.
Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - що треба знати
Армія України наприкінці літа пішла в контрнаступ і спочатку звільнила майже всю територію Харківської області.
Супротивники не раз обстрілювали регіон з різної зброї, є руйнування, жертви та постраждалі. Зокрема, 5 грудня стало відомо, що після 4 години ранку загарбники здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі Куп’янська, жертвою ворожої атаки стала жінка.