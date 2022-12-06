Супротивники обстріляли Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони регіону.

Російські окупанти обстріляли Куп'янський район у Харківській області, внаслідок чого загинув чоловік.

Під артилерійські обстріли російських окупантів знову потрапили Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.

Відео дня

Також, за його словами, є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

Синєгубов повідомив, що зараз триває добровільна евакуація з Куп'янського району у безпечніші місця області. "Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі", - зазначив він.

Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - що треба знати

Армія України наприкінці літа пішла в контрнаступ і спочатку звільнила майже всю територію Харківської області.

Супротивники не раз обстрілювали регіон з різної зброї, є руйнування, жертви та постраждалі. Зокрема, 5 грудня стало відомо, що після 4 години ранку загарбники здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі Куп’янська, жертвою ворожої атаки стала жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: