Окупанти здійснювали обстріл за допомогою ракет типу С-300.

Російські загарбники завдали ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська Харківськоъ області, в результаті загинула жінка.

"Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів загинула жінка, детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Також, зазначив очільник області, внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджено покрівлі приватних будинків.

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Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

За даними Синєгубова, протягом доби двоє людей дістали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що в Ізюмському районі. Обох госпіталізували, стан постраждалих - середній.

Обстріли Харківської області: що відомо

Після свого відступу з Харківської області окупанти продовжують завдавати ударів по містах області, руйнуючи інфраструктуру і житлові будинки.

У Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки знищені вщент, так само як будівлі у Бородянці.

Зокрема, 20 листопада атакували з С-300 селище Шевченкове. 21 листопада обстріляли з РСЗВ Вовчанськ. 2 грудня Куп’янський та Чугуївський район зазнали обстрілів російських загарбників.