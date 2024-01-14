Окупанти запустили дві керовані авіабомби.

Уночі 14 січня російські окупанти завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області, поціловши по ангарах з зерном.

"Авіабомбами по сільгосппідприємству - під обстріл потрапило зерносховище. Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільним об'єктам. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна", - повідомив начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Ситуація в Харківській області - останні новини

Ворог постійно обстрілює Харківщину, використовуючи різни види нападу.

12 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію в області, зазначивши, що фіксується зменшення ворожих атак на Куп'янщині, але противник продовжує накопичувати сили на цьому напрямку. За його словами, загрози наступу ворожого війська з боку Бєлгородської області наразі немає – противник імітує активність для відволікання уваги та залякування, водночас на території РФ зафіксували приземлення літаків Іл, на яких привезли не війська, а ракети С-300.

У окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку, запевнив Синєгубов. Водночас він підкреслив, що тривають хаотичні обстріли виключно цивільної інфраструктури Харківщини, окупанти тероризують населення області.

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