Загарбники обстріляли Основ'янский район.

Ввечері 16 липня російські загарбницькі війська повторно обстріляли Харків, завдавши удару по тому ж району.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише Суспільне. За його даними, о 22:10 Росія обстріляла обстріляла Основ'янский район міста, влучивши по території того ж промислового підприємства, що вже зазнало атаки того дня.

Внаслідок удари ніхто не постраждав та не загинув. Атаку на місто підтвердив і міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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"Місто під ударом. За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району", - написав він о 22:16.

Обстріл Харкова: що відомо

Минулої ночі мер міста повідомив про вибухи та "прильоти" по центру Харкова. За попередніми даними, російські загарбники атакували місто ракетами С-300.

Близько 19:00 Терехов написав, що місто вдруге за добу опинилося під російської атакою. Попередньо зафіксували влучання у Основ'янському районі міста, виникла пожежа.

Згодом у прокуратурі повідомили, що через атаку загинула одна людина, ще троє постраждали. Російські окупанти могли випустити дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.

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