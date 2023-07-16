Всі - працівники промислового підприємства.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених унаслідок удару по промисловому підприємству в Харкові.

Ці дані станом на 21:20 оприлюднила Харківська обласна прокуратура. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, атака відбулася о 18:50 по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

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Попередньо, росіяни випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

"Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються", - зауважили у прокуратурі.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару росіян в Основ’янському районі Харкова загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цього підприємства.

Удар по Харкову

Сьогодні росіяни вчергове обстріляли Харків. Ця ракетна атака стала вже другою протягом доби.

Місцева влада спочатку повідомляла про поранених та загиблого, однак потім спростувала дані щодо загиблого.

Водночас, близько 21:35 в області знову була оголошена повітряна тривога, а місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів, ймовірно, за межами Харкова.

Як відомо, росіяни обстрілюють Харківщину чи не щоденно. Зокрема, вночі 16 липня російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300, дві з яких вибухнули в повітрі, а дві інші - влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття.

Крім того, внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік, а ще один чоловік отримав поранення.

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