В обласному центрі супротивники поцілили у приміщення підприємства, зазначив очільник поліції Харківщини.

У суботу вдень, 16 липня, російські окупанти на Харківщині обстріляли місто Чугуїв та село Коробочкине, а вночі 17 числа ракетні удари було завдано по Харкову.

У результаті нового обстрілу Харкова було пошкоджено приміщення підприємства, поділився у Facebook керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

"Вдень 16 липня під ворожі удари потрапили село Коробочкине, місто Чугуїв. У результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, об’єкти інфраструктури. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - зазначив він.

Очільник поліції регіону додав, що завдяки інформації, отриманій від жителів, правоохоронці доставили до відділів 15 осіб для перевірки їх можливої співпраці з супротивником.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і російська влада навіть не оголосив війну нашій країні. Вороги обстрілювали військові та цивільні об'єкти, зокрема, у Харківській області, були жертви та постраждалі.

16 липня о 03:20 росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, загинули дві особи, а ще дві - постраждали.