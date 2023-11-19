Серед постраждалих трирічна дівчинка.

Російські окупанти сьогодні від ранку гатили по Херсону. Через обстріл загарбників постраждало пʼятеро людей, серед них дитина.

"Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона постраждали пʼятеро людей: трирічна дівчинка з 55-річною бабусею, 59-річний чоловік та ще двоє жінок 47 і 69 років", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Глава МВС додав, що усі постраждалі мають осколкові поранення. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

"Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду", - відзначив Клименко.

За його словами, воєнний злочин зафіксовано.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23, БПЛА та авіації.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі.

Крім того, він розповів, що у дівчинки поранення шиї та ноги. Вона знаходиться у лікарні. При цьому чоловік отримав осколкові поранення, а травмовані жінки знаходяться в лікарні в стані середньої важкості.

За минулу добу, 18 листопада, через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Росіяни гатили по Херсону 19 листопада - що відомо

Російські окупанти з самого ранку 19 листопада обстрілюють Херсон. Загарбники ведуть вогонь по місту з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

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