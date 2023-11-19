Роман Мрочко зазначив, що в місті чути вибухи.

Російські окупанти з самого ранку 19 листопада обстрілюють Херсон. Загарбники ведуть вогонь по місту з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

"Армія РФ обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега!" - повідомив глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

За його словами, вибухи лунають у Дніпровському районі міста.

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"Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон", - порадив чиновник місцевим жителям.

Ситуація в Херсоні - останні новини

Армія Російської Федерації з люттю б'є по Херсону та дргуім населеним пунктам на правому березі Херсонської області. Такі атаки призводять не тільки до руйнувань, а й до загибелі місцевого населення.

Так, 18 листопада російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсон, в результаті чого постраждав волонтер. У чоловіка діагностовано вибухову травму та осколкові поранення. Його доставили в лікарню.

Крім того, в Херсонській області постраждав 56-річний чоловік. У нього лікарі виявили важкі поранення - вибухова травма, а також поранення грудної клітини і ноги.

У свою чергу начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська накривають вогнем населені пункти Херсонської області з важкої артилерії та систем залпового вогню, щоб компенсувати нестачу мінометних розрахунків.

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