Протягом минулої доби відбулося загалом 67 бойових зіткнень.

На Лівобережжі Херсонщини українські війська відбили за минулу добу більше десятка спроб окупантів повернути свої позиції, ще понад 50 безуспішних атак ворога відбулось на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо оперативної ситуації з російським вторгненням, зазначаючи, що протягом минулої доби відбулося загалом 67 бойових зіткнень.

"Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Зазначається також, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

При цьому, як повідомляє Генштаб, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Як зазначається, також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі Дніпра Херсонщини

У попередньому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що ЗСУ зайняли позиції в районі північно-східній частині Кринок. Також вчора вдень цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі, інформуючи, що українські військові закріплюються на нових плацдармах.

За інформацією американських аналітиків з ISW, наші війська наразі контролюють 10 квадратних кілометрів на лівобережжі.

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