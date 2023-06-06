Уламки ворожих ракет знайшли, зокрема, на території лісових масивів, зазначив керівник Головного управління Національної поліції в Київській області.

Унаслідок ракетного удару по Київській області, який російські загарбники здійснили у ніч на вівторок, 6 червня, були пошкоджені багатоповерхівка та сім житлових будинків.

Через супротивника також уражено офісні приміщення та кілька об’єктів цивільної інфраструктури, минулося без потерпілих та загиблих, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області - генерал Андрій Нєбитов у Telegram.

За його даними, упродовж доби поліція регіону отримала понад 50 повідомлень про виявлення уламків повітряних цілей. Уламки ракет знайдено, зокрема, на полях та на території лісових масивів двох районів.

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"…Вночі правоохоронці та рятувальники евакуювали з приміщення лікарні 63 особи, серед яких 8 дітей… Через ракетні обстріли в одному із районів області було обірвано електромережі", - зазначив генерал.

Обстріл Київської області - зараз це варто знати

У ніч на 6 червня в Київській області та у столиці було оголошено повітряну тривогу. Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на підступах до Києва працюють сили протиповітряної оборони.

За відомостями Командування Повітряних сил Збройних сил України, супротивники запустили по території нашої держави 35 крилатих ракет. У ЗСУ зазначили, що всі ворожі повітряні цілі були ліквідовані.

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