Українців закликають перебувати в укриттях.

У ніч на вівторок, 6 червня, у Київській області та столиці оголосили повітряну тривогу.

У офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністраії повідомляють про підвищену небезпеку. Вже працює українська протиповітряна оборона. "Перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також вони закликали українців не знімати роботу військовослужбовців та не публікувати це у мережі. Тим часом у Київській міській військовій адміністрації зазначали, що ППО працює на підступах до столиці.

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Тривогу в області оголосили о 00:35. Також зараз повітряна тривога лунає у Чернігівській області.

Атаки на Київ: що відомо

Нагадаємо, що у травні російські загарбники атакували столицю України 17 разів.

За даними Київської міської військової адміністрації, лише за цей період у небі над містом збили 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і "Калібр", а також 169 безпілотних літальних апаратів.

У британській розвідці повідомляли, що у травні країна-агресор запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе типу "Shahed".

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