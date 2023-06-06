Сили ППО сьогодні вночі відпрацювали просто на відмінно, знищивши всі російські ракет.

Минулої ночі сили ППО знищили 35 з 35 крилатих ракет, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що атака відбувалася в період з 00.30 по 04.00 годину ранку – окупанти били по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

"Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що більшість Х-101 / Х-555 були запущені у напрямку на Київ, де їх успішно перехопили бійці із зони відповідальності Повітряного командування "Центр".

Повітряна атака проти України 6 червня

Після опівночі росіяни знову атакували Україну крилатими ракетами. Протиповітряна оборона почала працювати в регіонах близько першої години ночі, борючись з повітряними цілями противника.

Пізніше в КГВА заявили, що над Києвом було збито понад 20 повітряних цілей. Жодна ракета не влучила по призначеній їй цілі, але уламки, що впали, завдали певної шкоди в Деснянському районі

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