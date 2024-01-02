Вона застрягла у підлозі першого поверху.

Під час масованого обстрілу Києва одна з російських ракет влучила в лікувальний заклад, в якому проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники України.

Про це повідомляється на сторінці Командування Медичних сил Збройних сил України у соціальний мережі Facebook. Пошкоджено частину будівлі, ракета застрягла в підлозі першого поверху, однак не вибухнула.

Тяжкопоранених пацієнтів евакуювали до іншого лікувального закладу, інших вирішили перевести в безпечні місця на території закладу. Сапери вилучили бойову частину ракети, також було прибрано великі уламки. Дах будівлі закрили спеціальним наметом.

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Відзначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Лікувальний заклад вже працює у штатному режимі.

Масована атака по Україні 2 січня: що відомо

Російські загарбники атакували цивільну та критичну інфраструктуру України, а також промислові та військові об’єкти. Спочатку вони запустили 35 ударних дронів "Shahed-136/131", а потім - крилаті, протирадіолокаційні та аеробалістичні ракети.

Військові повідомили, що окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів, українська протиповітряна оборона знищила 72 з них.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок атаки понад 120 людей постраждали, ще п'ятеро - загинули.

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