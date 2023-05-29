Чоловік постраждав у Подільському районі столиці, дізналися журналісти.

У понеділок вранці, 29 травня, в Києві внаслідок потужної атаки з боку російських окупантів постраждав чоловік у віці приблизно 40 років.

Чоловік знаходився у Подільському районі столиці у своїй машині, коли з неба впали уламки ворожої ракети, зокрема, на його авто, дізнався кореспондент ТСН. Журналісти з'ясували, що у машині розбилося лобове скло, і чоловікові посікло руки й обличчя. Постраждалого доправили до київської лікарні швидкої допомоги.

Виконувач обов’язків головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги" Віктор Дорош розповів, що у постраждалого є масивні, але поверхневі поранення відкритих частин тіла - це передпліччя, шия й обличчя.

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"…Пацієнту надана медична допомога, обстежений, виключено більш глибокі пошкодження, проведена обробка ран, пацієнт вирішив продовжити лікування амбулаторно…", - поділився він.

Ракетний удар по Києву 29 травня 2023 року - це варто знати

У ніч на понеділок росіяни вже 16 раз за цей місяць атакували Київ. Над столицею України наші воїни знищили понад 40 повітряних цілей, запещених супротивником. На землю впали уламки, були зафіксовані незначні руйнування.

Пізніше - вдень, вороги запустили по Київській області 11 ракет "Іскандер-М" (балістична ракета) та "Іскандер-К" (крилата ракета). Всі ці ракети були ліквідовані.

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