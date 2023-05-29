Росіяни здійснювали атаку з північного напрямку.

Під час нещодавної російської ракетної атаки ворог атакував Київщину 11 ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Українські військові збили усі ракети.

Як нагадав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, вдруге за добу російські окупанти здійснили ракетний удар по території України.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку", - зазначив він.

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За словами Залужного, силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Ракетна атака 29 травня

Як повідомляв УНІАН, близько 11:00 у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Вибухи через падіння уламків збитих ворожих ракет пролунали у Києві та Київській області. Критичних руйнувань наразі не зафіксовано.

Одна людина була поранена, її госпіталізували.

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