Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста.

Вранці в понеділок, 29 травня, російські окупанти завдали чергового – вже шістнадцятого за цей місяць – масового удару по території України, зокрема, по Київщині.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, всі ворожі цілі, випущені по столиці, було збито силами протиповітряної оборони.

"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучень по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському районі 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Попко також уточнив, що під час атаки ворог, ймовірно, застосував озброєння балістичного типу. Про таку ймовірність напередодні повідомили у Повітряних силах, припустивши, що удару могли завдати із застосуванням "Іскандерів".

Атаки по Україні 29 травня - що треба знати

В ніч на 29 травня російські окупанти здіснили 15-ту масовану атаку по Україні. За ніч силами ППО знищено 37 крилатих ракет та 29 ударних БПЛА "Shahed-136/131, понад 40 повітряних цілей виявили і знищили над столицею.

В Київській ОВА повідомили, що завдяки ефективній роботі сил ППО руйнувань та людських жертв вдалося уникнути. В поліції показали фото наслідків нічного обстрілу.

Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по столиці. За попередньою інформацією, у різних районах Києва впали 6 уламків ракет,

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