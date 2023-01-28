Припинити цей російський терор було б можливо, якби Україна отримала далекобійні ракети.

Внаслідок атаки РФ по Костянтинівці в Донецькій області постраждали щонайменше 14 осіб.

"Сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули", – проінформував президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих та наголосив, що припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили військових.

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"Російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлових будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави. Щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети – зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупантів ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста. І я дякую всім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя", - сказав Зеленський.

Ракетний удар по Костянтинівці 28 січня

Вранці в суботу, 28 січня, російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Спершу повідомлялося, що троє цивільних загинуло і щонайменше двоє були поранені внаслідок атаки.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленк сповіщав, що внаслідок удару пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Костянтинівка регулярно зазнає ударів з боку російських окупантів. Раніше цього тижня ворог завдав по місту 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів.

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