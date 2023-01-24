Також російські окупанти здійснили сьогодні понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області.

Також ворог здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. В результаті обстрілу поранення дістали чотири людини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, але точні наслідки ще належить встановити.

Кілька днів тому росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці. В результаті обстрілу, пошкоджено дитсадок та коледж. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

Загалом російські війська щодня атакують українські міста на Донеччині, вбиваючи мирних мешканців області та знищуючи їхнє житло і майно. Найактивніші бої йдуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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