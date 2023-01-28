Ворог стріляв по житловому кварталу, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині. В результаті троє цивільних загинуло, щонайменше двоє - поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни завдали ракетного удару по місту сьогодні вранці, 28 січня.

За словами Кириленка, росіяни стріляли по житловому кварталу, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

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"На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі - зло неодмінно буде покаране", - наголосив голова ОВА.

Війна в Україні - Донецька область

Росія регулярно завдає ракетнихі артилерійських ударів по цивільних об'єктах у містах уздовж лінії фронту. Одним із найбільш постраждалих регіонів є Донецька область.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко раніше зазначав, що практично вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області відбувається значне загострення ситуації. Через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини.

Зокрема, 26 січня внаслідок артилерійського обстрілу росіянами селища Очеретине Донецької області було вбито двоє людей, ще одна - поранена. А кількома днями раніше ворог обстрілював Костянтинівку. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об’єктах міста.

27 січня російські окупанти вдарили по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро були поранені. А цього ж дня ввечері росіяни повторно обстріляли житлові масиви Часового Яру. Виникли пожежі в житлових будинках і школі.

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