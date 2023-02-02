У Краматорські дві ворожі ракети С-300 поцілили у промзону та цвинтар.

Удар по Краматорську російські окупанти здійснили ракетою "Іскандер-К", є вбиті та поранені мирні жителі, 10 багатоквартирних будинків зазнали руйнувань.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ. В повідомленні сказано, що по Донеччині окупанти вдарили "Іскандерами-К", С-300, "Градами", "Смерчами", артилерією та танками - постраждали 10 населених пунктів.

"Ворог здійснив 14 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 43 цивільних об’єкти - 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили", - повідомляє поліція.

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За даними МВС три удари загарбники нанесли по Краматорську. "Дві ракети С-300 поцілили у промислову зону й цвинтар. Втретє по місту завдали удар ракетою "Іскандер-К". Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, є вбиті та поранені мирні жителі", - сказано в повідомленні .

Також ракетами С-300 окупанти вдарили й по інших містах Краматорського району - Дружківці і Слов’янську.

В повідомленні зазначається, що зі "Смерчів" окупанти обстріляли Велику Новосілку, пошкоджено об’єкти інфраструктури, а з "Градів" атакували Торецьк.

Зазначається, що є травмовані люди у Бахмуті та Часовому Яру внаслідок артилерійських обстрілів ворога.

Обстріл Краматорська - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 лютого, ввечері російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Краматорську, розташованому у центрі міста. Внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, загорілися припарковані авто.

З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіла 3 загиблих, травмовано 18 осіб, з них 8 осіб госпіталізовано, а 2 людей врятовано.

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