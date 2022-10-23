Унаслідок нового ворожого обстрілу у Миколаєві ніхто не загинув.

У Миколаєві внаслідок нічного ракетного обстрілу зазнали руйнувань два житлові будинки, теплотраса, дитячий майданчик.

Про це в Telegram повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі. Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони", - написав Сєнкевич.

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За його інформацією, також пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

"На щастя, обійшлось без жертв. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла - йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився", - додав мер.

Сєнкевич повідомив, що наразі територію обстежили фахівці ДСНС. На місце вже виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси. Також будинки обстежать працівники адміністрації району, які зафіксують усі пошкодження, після цього будівельні бригади закриють пошкоджені вікна ОСБ-плитами.

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Вороги з початку повномасштабного вторгнення вже не раз обстрілювали Миколаїв з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

Супротивники вже не раз відкривали вогонь по обласному центру із зенітно-ракетного комплексу С-300. Зокрема, 18 жовтня стало відомо, що вночі вороги з цього комплексу поцілили у двоповерховий будинок. Під завалами будинку було виявлено тіло чоловіка.

Варто зазначити, що у Миколаївській області захисники України активно активно борються з іранськими дронами-камікадзе. 23 жовтня повітряне командування "Південь" повідомило, що за ніч у Миколаївській області було ліквідовано 14 ворожих безпілотників.

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