Захисники України не втомилися знищувати ворога в рідному небі, зазначили у повітряному командуванні "Південь".

Цієї ночі на Миколаївщині збито 14 іранських безпілотників-камікадзе.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє повітряне командування "Південь".

"Уночі, з 22 на 23 жовтня, над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито одинадцять ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-136, ще три - іншими підрозділами Сил оборони півдня країни. Рішуче налаштовані на перемогу захисники не втомилися знищувати ворога в рідному небі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що за останні два тижні результативність збиття українськими військовими іранських дронів Shahed-136 становить 85%. З 13 вересня станом на 19 жовтня у нашій країні ліквідували 223 таких безпілотників.

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У Луцьку та в Одеській області вороги поцілили в енергетичні об'єкти. Також ворожі "прильоти" є в Хмельницькій, Кіровоградській областях і у місті Рівне. Через удари з боку супротивника у низці населених пунктів виникли проблеми з електропостачанням.

Генштаб ЗСУ увечері 22 жовтня повідомив, що по нашій території загарбники запустили 40 ракет та 16 ударних іранських безпілотників. У Генштабі додали, що 20 ракет супротивника та 11 дронів вдалося збити.

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