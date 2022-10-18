Тіло чоловіка було знайдено під завалами двоповерхового будинку.

Вночі російські окупанти випустили ракети С-300 по Миколаєву, під завалами двоповерхового будинку знайдено тіло чоловіка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі Миколаїв знову був обстріляний ракетами с-300. Є влучання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються", - повідомив він.

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Кім також наголосив, що станом на 06:20 в місті відновлено електропостачання.

Він також повідомив, що внаслідок ворожої атаки, знищено квітковий ринок. Обійшлося без жертв.

Ворожі атаки Миколаєва: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі на Миколаївщині збили п'ять дронів-камікадзе. Також окупанти обстрілювали Миколаїв та область з тимчасово окупованої Херсонщини. Через це у місті зникло світло. Без електроенергії також частково залишилися населені пункти в області.

У Генштабі також повідомили, що ЗСУ відбили атаки окупантів біля шести населених пунктів у двох областях.

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