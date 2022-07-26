На Одещині внаслідок ракетного удару зруйновано 5 житлових та 60 дачних будинків, понад 15 баз відпочинку і 80 торговельних павільйонів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Нагадується, що сьогодні вранці військові країни-агресора вкотре завдали ракетних ударів по об’єктам цивільної інфраструктури в населених пунктах Білгород-Дністровського та Одеського районів.
"Через ракетні удари по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі зруйновано 5 житлових будинків з послідуючим їх загоранням, а також пошкоджено понад 15 баз відпочинку, 60 дачних ділянок, близько 80 торговельних павільйонів", - йдеться повідомленні.
За попередніми даними, постраждала одна особа: внаслідок влучання ворожого снаряду 46-річний чоловік отримав поранення у вигляді порізів ніг та обличчя.
Також під вогнем окупантів опинилось селище в Одеському районі, в якому значних руйнувань зазнала база відпочинку на річці Дністер, в будівлі пошкоджено вікна та фасад.
На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники.
Виявлено та вилучено уламки від механізмів ракет, що надалі будуть направлені на експертизи.
"Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні", - акцентують в прокуратурі.
Відкрито кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, зранку 26 липня ворог з акваторії Чорного моря завдав ракетних ударів по південних областях України. Зокрема, на Одещині ракети влучили у приватні будівлі прибережних сіл, виникли пожежі. Кілька будинків у курортній Затоці зруйновано вщент.
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