Для обстрілу з російського аеродрому вилетіло 10 бомбардувальників.

Одещина сьогодні була обстріляна з акваторії Чорного моря.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав на брифінгу.

"Сьогодні зранку спершу завдали ударів літаки Су-35 або Су- 30 з акваторії Чорного моря",- зазначив він.

При цьому додав, що місце базування цих літаків - аеродром Ахтубінськ (Росія).

"Близько о пів на п'яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х59. Вилетіло 5 ракет- переважно Одеська область район Затоки та інші місця",- розповів Ігнат.

Також зазначив, що через пів години з акваторії Чорного моря було завдано ще 8 ракетних ударів.

"В районі 5 годин ранку – вже через пів години, одразу ж 10 літаків Ту 22 М3 – це дальні бомбардувальники – район їхнього базування це на півночі від України аеродром Шайковка (Росія) – вони перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали вісім ударів ракетами Х 22 М3", – повідомив він.

За його словами, удари "припали на Одеську область, район Затоки, там, де знаходиться усім відомий міст".

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 липня ворог завдав ракетного удару по півдню України, є влучання в приватні оселі та портову інфраструктуру.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти вдарили по курортній Затоці. Він також показав наслідки ранкових ракетних ударів.

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