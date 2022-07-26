Президент попередив, що кожен причетний відповідатиме за воєнні злочини в Україні.

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ранкових ракетних ударів по курортному селищі Затока на Одещині.

Відео з'явилося в Instagram президента.

Зеленський зауважив, що росіяни підло вдарили вранці, коли люди ще спали. При цьому жодних військових чи їхніх баз на місці удару не було.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", - написав Зеленський.

Він також опублікував моторошне відео з місця удару. На кадрах видно зруйновані будівлі та розкидані уламки. Пошкоджені будинки ще тліють. На задньому фоні видно пожежу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 липня ворог завдав ракетного удару по півдню України, є влучання в приватні оселі та портову інфраструктуру.

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