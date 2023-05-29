У місті чують вибухи.

Російські загарбники атакують Одесу з повітря, може бути декілька хвиль атаки.

Про це повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь". Військові нагадали, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. "Ворог атакує з повітря. Іде бойова робота. Може бути декілька хвиль атаки", - заявили в командуванні.

"Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі", - підкреслюють у командуванні.

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Наразі в різних районах Одеси чутно вибухи.

Нічна атака по Україні: що відомо

Як відомо, у значній частині областей наразі оголошено повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про небезпеку застосування окупантами безпілотних літальних апаратів.

Згодом повідомлялося про роботу протиповітряної оборони на Київщині та Вінничині. Також мешканці Одеси повідомляли про вибухи.

У Офісі президента України закликали не ігнорувати тривоги, а також не знімати роботу української ППО.

Нагадаємо, що минулої доби російські загарбники також атакували Україну з повітря - окупанти випустили 59 іранських ударнів дронів типу Shahed-136/131.

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