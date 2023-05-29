Залишайтеся в укриттях.

У ніч на понеділок, 29 травня, в ряді областей України звучить повітряна тривога через ймовірність чергової російської атаки.

Зараз на карті тривог "почервоніли" Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська та Донецька області. На Луганщині та в окупованому Криму відбою тривоги не було вже тривалий час.

Оновлено о 00:57: Тривогу оголосили у Житомирській області.

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Оновлено о 01:00: У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про небезпеку застосування БпЛА. "Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що на підступах до Києва працює ППО.

Тим часом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав: "Десь через годину плюс-мінус може бути дуже голосно. Віримо в наше ППО і пам'ятаємо основні правила".

Оновлено о 01:15: Керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривога та не знімати роботу протиповітряної оборони.

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