Це була одна з наймасованіших атак дронами на столицю з початку повномасштабного вторгнення.

Сили протиповітряної оборони у ніч на 28 травня знищили в повітряному просторі Києва, за попередніми даними, понад 40 дронів-камікадзе типу "Shahed", запущених Росією.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що це була одна з наймасованіших атак дронами на столицю з початку повномасштабного вторгнення.

"Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян із Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин", - розповіли в КМВА.

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За попередніми даними, внаслідок падіння уламків збитих безпілотників є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Зокрема, в Голосіївському районі уламки влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, внаслідок чого одна людина загинула, ще одну госпіталізували.

Також у цьому районі виникли займання даху одного з ТРЦ і пожежа на території одного з будівництв. Окрім цього, зафіксовано загоряння на території підприємства, там спалахнули склади готової продукції. Руйнування на площі 1000 квадратних метрів, є один постраждалий.

Тим часом, через злочинні дії росіян у Печерському районі загорівся дах будинку. А в Дарницькому районі через уламки в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Війна в Україні - повітряна тривога 28 травня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 травня в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала чергова масована атака країни-агресора із застосуванням дронів-камікадзе.

Зокрема, кілька десятків дронів-камікадзе цієї ночі російські окупанти запустили по українській столиці. Руйнування внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників і жертви серед людей фіксували в різних районах столиці.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що також через падіння уламків у Печерському районі загорівся дах житлового будинку. Міський голова також показав фото наслідків.

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